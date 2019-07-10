عدل الوفاق تبحث أوضاع المعهد العالي للقضاء

عقدت لجنة الطوارئ والأزمة بديوان وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة خالد أبوصلاح وبحضور أعضائها.

تناول الاجتماع مراجعة محضر الاجتماع السابق والإجراءات التي تم اتخادها لتخفيف تبعات الأزمة على وزارة العدل والجهات التابعة لها وضمان استمرارها في أداء عملها وقدرة مؤسسات الإصلاح والتأهيل على أداء أعمالها بحفظ النزلاء في ظروف آمنة بالإضافة إلى متابعة أوضاع المعهد العالي للقضاء.

وانتهى الاجتماع إلى ضرورة متابعة المخاطبات السابقة إلى المجلس الرئاسي بشأن توفير المبالغ المطلوبة لكل من مركز البحوث والخبرة القضائية وجهاز الشرطة القضائية وصندوق التكافل الاجتماعي من أجل تخفيف ظروف النازحين من العاملين بالقطاعات المذكورة.

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