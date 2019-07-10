عقيلة صالح يتابع سير امتحانات الشهادات العامة

التقى رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، وذلك للاطمئنان على سير عمل إجراء امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في كافة المناطق التعليمية التابعة للوزارة.

وأكد وزير التعليم، خلال اللقاء حرص الوزارة على إنجاز هذا الاستحقاق الوطني على أكمل وجه، حيث طمأن رئيس مجلس النواب على الترتيبات المتخذة لإجراء الامتحانات الخاصة بشهاداتي مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط بالمناطق المحررة ومن بينها بلدية ترهونة بالمنطقة الغربية والاستعداد للعام الدراسي القادم 2019 – 2020.م من وسائل تعليمية وكتاب مدرسي وغيرها.

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