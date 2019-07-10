الرئاسي يبحث أزمة انقطاع مياه النهر الصناعي

تواصل اللجنة رقم “9” المكلفة بقرار أمين عام مجلس الوزراء التابع لحكومة الوفاق، الطاهر عامر، عقد اجتماعاتها الدورية مع المسؤولين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر “منظومة الحساونة، سهل الجفارة”، لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تعيق استمرارية إمدادات مياه النهر الصناعي.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاتفاق على دعوة ممثلين عن وزارتي الداخلية، الحكم المحلي، الشركة العامة للكهرباء يوم الخميس القادم لوضع آلية لتذليل المشاكل والصعوبات، ودراسة البدائل المتاحة التي وقفت عندها اللجنة لضمان استمرارية الإمدادات المائية بصورة عاجلة، واستعراض البدائل المتاحة المتمثلة في إنشاء محطات التحلية، وتفعيل آبار التقاسيم داخل المدن.

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