رافع الطبيب : الجسر الجوي بين إدلب وطرابلس أهم انجازات التدخل التركي في ليبيا

أكد الأكاديمي والباحث التونسي في الشأن الليبي والجماعات الإرهابية رافع الطبيب أن معركة طرابلس من أكثر العمليات تعقيدا لا فقط على المستوى العسكري الاستراتيجي, ولكن أيضا على مستوى التوازنات الاقليمية التي تتداخل في سير الصراع الميداني في ليبيا.

وأضاف الطبيب, في حديث خاص ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019, أنه في خضم هذه المعركة تمثل المحافظة على أرواح المدنيين والبنية التحتية وسلامة المؤسسات جملة من المحاذير التي يتعامل معها الجيش الوطني الليبي بأقصى درجات الحيطة.

كما اعتبر الباحث الأكاديمي التونسي أنه توجد قناعة عميقة لدى المخططين الاستراتيجيين في الجيش الليبي مفادها أن المجاميع الميليشياوية تسعى جاهدة إلى جر القوات المسلحة إلى المعركة داخل الأحياء الاهلة لارتكاب مجازر وتحميل المسؤولية فيها للجيش بالاعتماد على الالة الإعلامية الضخمة التي يمكن تحريكها بالأموال أو بالانتماء الإيديولوجي والتحالف السياسي.

وأوضح رافع الطبيب أنه للأسباب المذكورة انفا, فإن الجيش الوطني الليبي يعتمد على تكتيك الإستنزاف في المساحات المفتوحة, وتحييد المناطق السكينة, والتي يؤكد أغلب الملاحظين انحياز الأكثرية من أهلها إلى مشروع الدولة والجيش.

ولفت إلى أن هذه التكتيكات ساهمت في انهيارات واضحة داخل المجاميع الميليشياوية مما استدعى دخول الخلايا الداعشية إلى المعارك.

تركيا تسعى إلى إطالة أمد الحرب وتأجيج الأوضاع في ليبيا

وفي سياق متصل, أشار الطبيب إلى أن عمليات نقل الوحدات الارهابية المدحورة من الأراضي السورية نحو جيب إدلب ساهمت في إعادة بناء الجبهات في طرابلس, مبينا في الأثناء أن الجسر الجوي بين جيب إدلب وطرابلس يعد أهم انجاز للتدخل التركي في المعارك في ليبيا وهو عملية لإعادة انتشار المجاميع الإرهابية في المغرب العربي والساحل الافريقي.

وتابع بأنه من المؤكد أن تدخل تركيا الحرب المباشرة في طرابلس, موضحا أنه بهذه الطريقة المستفزة التي تتوخاها تركيا لا فقط لليبيين ولكن أيضا لكل دول الجوار ستتبعها ردات فعل قوية, من ذلك عدم استبعاد تكوين حلف بوجه سياسة اردوغان.

وفي الإطار ذاته, قال الطبيب إن أغلب الدول في الإقليم إضافة الى الجوار المتوسطي تسعى لإيقاف الحرب في ليبيا وفسح المجال لاتفاق سياسي يؤمن هذا البلد الأكثر امتدادا على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

ولاحظ أن السياسة التركية الحالية تسعى في المقابل إلى إطالة أمد الحرب وتأجيج الأوضاع ووضع اليد على المقدرات النفطية وخاصة الغازية في بحر ليبيا, مبينا أن هذه المساعي التركية لن كون متاحة إلا بالحفاظ على حالة الصراع والانقسام والتمكين للميليشيات.

اللجوء إلى القوة الغاشمة من طرف الجيش يبقى مطروحا

أما عن مالات حسم الصراع الدائر في محيط العاصمة طرابلس وضواحيها بين الجيش وقوات حكومة الوفاق, فاعتبر الباحث التونسي أن القوات المسلحة لم تستعمل إلى حد الساعة إلا جزء بسيطا من طاقتها القتالية في طرابلس.

ولفت رافع الطبيب إلى أن الجيش الليبي يعمل على تعبيد الطريق أمام وحداته للقيام بحركة خاطفة يخترق بها خطوط الميليشيات وحسم الموقف دون إراقة دماء ودون التورط في حرب شوارع.

وأوضح أن اللجوء إلى القوة الغاشمة يبقى مطروحا على طاولة الاختيارات للمخططين العسكريين في قيادة الجيش وقد يتحول إلى خيار حين تصبح المجموعات الداعشية والقاعدية صاحبة القرار والأرض داخل الأحياء التي لم يحررها الجيش بعد.

وأكد رافع الطبيب أن كل المعارك تنتهي إلى ترتيبات ومفاوضات تعمل على تظهير موازين القوى على الأرض, معتبرا في هذا الصدد أن الجيش الليبي توصل إلى حالة جيوستراتيجية تمكنه من فرض شروطه, في حين أن فائز السراج لن يتمكن إلا من الحفاظ على مركزه كواجهة سياسية تفرضها قوى اقليمية ودولية لضمان توازنات داخلية.

وأنهى الطبيب حديثه مع “بوابة إفريقيا الإخبارية” بالتنصيص على أن أكبر الأخطار التي تتهدد مصير ليبيا هو تحولها, بفعل عبثية أو عمالة عديد الميليشيات, إلى صندوق بريد جيوسياسي للدول الإقليمية, حيث يتم توظيف الصراعات الداخلية ضمن معارك المحاور الدولية, وحينها يصبح الدم الليبي ومقدرات الشعب والوطن مجرد خانات في جداول المحاسبة بين الأجندات الغربية.