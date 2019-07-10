الأرصاد: البحر هادئ وسرعة الرياح لا تتجاوز 20 عقدة

أظهرت نشرة الصيد البحري، اليوم الأربعاء، أن درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و 26 درجة مئوية على السواحل الليبية.

وقالت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الرياح شمالية شرقية على ساحل رأس الأنوف وغربية على ساحل شحات، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

ـ السماء صافية، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.

ـ الرياح شمالية شرقية بوجه عام وبينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على ساحل مصراتة، و تتحول غدًا الأربعاء إلى متغيرة الاتجاه على ساحل سرت، بسرعة تتراوح بين 05 – 15 عقدة وتصل اليوم الأربعاء إلى 20 عقدة.

ـ ارتفاع الموج يتـراوح بين 0.25 – 1.00 متر، ويصل غدًا على ساحل زوارة إلى 1.25 متر .

ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24-26 درجة مئوية.

ـ الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة بسبب ظهور ضباب خفيف هذه الليلة والصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

الساحل من الخليج إلى طبرق

ـ السماء صافية إلى قليلة السحب، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.

ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (24- 26) درجة مئوية.

ـ الرياح شمالية شرقية على ساحل رأس الأنوف وغربية على ساحل شحات، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية، تكون شمالية غربية إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل، بسرعة تصل إلى ما بين 05 – 20عقدة.

ـ ارتفاع الموج يتـراوح ما بين (0.25 – 0.75) متر و يصل اليوم إلى (1.25) متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

ـ الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة بسبب ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

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