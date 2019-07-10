الرقابة الإدارية تتابع سير العمل بفرعها ببنغازي

أجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، مع مدير فرع هيئة الرقابة ببنغازي لمناقشة سير العمل بفرع الهيئة بنغازي وآلية سير العمل بالإدارات ومتابعة الجهات الخدمية بمدينة بنغازي والمشاكل التي تعترض الموظفين والأعضاء بالفرع.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية فرع بنغازي بالنظر للأهمية التي تشكلها منطقة بنغازي، مؤكدا ضرورة متابعة الجهات الخدمية بالمدينة من مرافق تعليمية وصحية ونظافة وإعادة أعمار ومشاكل النازحين، حتى يتم معالجة المشاكل التي تعترض المواطن وإلزام الجهات العامة بالاهتمام بمشاكل المواطن ووضع حلول لها.

كما تم مناقشة تطوير وتوسعة مقر الفرع بحيث يتم توفير المزيد من المكاتب للفرع.

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