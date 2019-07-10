أمن الجفارة تتابع الأوضاع بمنطقة السواني والكريمية

أجتمع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف، اليوم الأربعاء، مع منتسبي مركز شرطة السواني والكريمية ووحدة المعلومات السواني ووحدة المرور وبحضور المساعد للشؤون الأمنية والعامة، ورئيس نيابة السواني، ومندوب عن الاستخبارات العسكرية ورئيس مكتب الدعم المركزي السوانى.

وأوضحت مديرية أمن الجفارة، أنه تم خلال الاجتماع إصدار التعليمات إلى الجهات المذكورة بتفعيل المراكز والوحدات خلال الأربعة والعشرين ساعة، وتكليف جميع رؤساء الأقسام بالمديرية بمباشرة أعمالهم بمنطقة السواني والكريمية من أجل متابعة منتسبي رجال الأمن والشرطة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

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