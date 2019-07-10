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باريس تعلن أن صواريخ أمريكية عثر عليها في قاعدة ليبية موالية لحفتر "تعود" للجيوش الفرنسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلنت باريس الأربعاء أن الصواريخ الأمريكية التي عثر عليها في قاعدة تابعة للمشير خليفة حفتر وواقعة بغريان الليبية هي صواريخ “تابعة” لفرنسا. وأوضحت وزارة الجيوش الفرنسية أن هذه الأسلحة خارج الخدمة وكان ينبغي تدميرها.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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