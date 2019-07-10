هل تكشف صواريخ حفتر دور فرنسا في ليبيا؟

اكدت وزارة الدفاع الفرنسية الأربعاء أن صواريخ مضادة للدبابات كانت قد اشترتها من الولايات المتحدة وعُثر عليها في قاعدة تابعة لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، لم تكن صالحة للاستعمال ولم يكن الهدف هو بيعها أو نقلها إلى أي طرف في الصراع الليبي.

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