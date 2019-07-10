هل تكشف صواريخ حفتر دور فرنسا في ليبيا؟

اكدت وزارة الدفاع الفرنسية الأربعاء أن صواريخ مضادة للدبابات كانت قد اشترتها من الولايات المتحدة وعُثر عليها في قاعدة تابعة لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، لم تكن صالحة للاستعمال ولم يكن الهدف هو بيعها أو نقلها إلى أي طرف في الصراع الليبي.
تعليق
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الجيش الوطنى دخل هذه القواعد التى كانت تابعة للقوات الفرنسية التى نعمل مع حكومة الافاق فاسد السراق وخرجت مع دخول الجيش ولا يوجد تعامل مباشر بين القوات الفرنسية التى رحلت والجيش الوطنى الذى دخل المنطقة وكفاية تشويه الحقيقة مم الصحف الممولة من قطر وتريد ثمن الفبركة والاكاذيب
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