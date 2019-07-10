مقترح لإنشاء منظومة تحصر المهاجرين

بحثت داخلية حكومة الوفاق مع إدارة الحدود بالمنظمة الدولية للهجرة، العمل على إنشاء منظومة تسجيل مشتركة بين خفر السواحل ومراكز الإيواء.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة الثلاثاء، أن المنظومة تسهل إحصاء المهاجرين وتسجيلهم بمراكز الإنزال إلى حين ترحيلهم إلى دولهم أو بلد ثالث، وأيضا ربط جميع مراكز الإيواء لحصر المهاجرين كافة.

وأفادت الداخلية الثلاثاء بخروج عدد من المهاجرين من مركز إيواء تاجوراء دون الإجراءات المتبعة، داعية جميع من خرجوا للعودة إلى المركز، إلى حين تسوية أوضاعهم بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين.

وبين وزير الداخلية فتحي باشاغا في تصريح لليبيا الأحرار، أن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قررت إخراج 70 مهاجرا من مركز إيواء تاجوراء الذي يضم نحو 400 مهاجر استعدادا لترحيلهم إلى دول أخرى، ما دفع عددا من المهاجرين إلى الاحتجاج ومغادرة المركز.

وأضاف باشاغا أن عناصر وزارة الداخلية اضطروا إلى عدم الاصطدام بالمهاجرين ومنعهم من المغادرة بالقوة، احتراما لحقوق الإنسان؛ وهو ما أدى إلى مغادرة عدد منهم بشكل سلمي خارج مركز الإيواء وانتشارهم في شوارع العاصمة.

وأشار سابقا وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى أن حكومة الوفاق تدرس إغلاق مراكز إيواء المهاجرين في البلاد وإخلاء سبيلهم حفاظا على أرواحهم وسلامتهم في حال عدم تعاون دولهم مع ليبيا، واستمرار قوات حفتر بقصف مراكز إيواء المهاجرين بالبلاد.

وتعرض مأوى للمهاجرين بتاجوراء شرق طرابلس قبل نحو أسبوع لقصف من طيران حفتر، ارتفعت أعداد ضحاياه، وفق منظمة الصحة العالمية، من نحو 40 إلى أكثر من 50 قتيلا و130 جريحا، كما تركت الحادثة خلفها سلسلة من الإدانات والمطالبات محليا ودوليا بالتحقيق وتقديم الجناة، فضلا عن عودة انتقادات السياسة الأوروبية في التعامل مع الهجرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية