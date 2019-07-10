توسعة مطار معيتيقة وفتح خط بحري بين ليبيا وتونس محور لقاء عماري ووزير المواصلات

عقد عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، أمس الثلاثاء ، اجتماعاً مع وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني “ميلاد معتوق”، وقد ناقش هذا الاجتماع ما توصلت إليه أعمال التوسعة التي يشهدها مطار”معيتيقة”، واستكمال صالة الركاب وموقف السيارات والمنشآت التابعة له.

كما تطرق الاجتماع الى الخطوات التي اتخذتها الوزارة ، مع وزارة المواصلات التونسية لإمكانية عودة الخطوط التونسية للعمل من مطار “معيتيقة”، وفتح خط بحري لنقل الركاب بين ليبيا وتونس.

كما استعرض” عماري ومعتوق”، أعمال الصيانة التي ستقوم بها الوزارة للطريق الساحلي، والعمل على استكمال المعايير المطلوبة لرفع الحظر المفروض على الطيران الليبي في أوروبا.

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