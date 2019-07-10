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حمزة يؤكد الاستعداد لادخال الوحدة الاولى من محطة أوباري على الشبكة مع نهاية الاسبوع

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

عقد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة”محمد بقي” أمس التلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” عبد المجيد حمزة”، رفقة عضوي المجلس “حماد بريكاو” و”محمد الهادي” ، وذلك لمناقشة أزمة الكهرباء في ليبيا عموما والجنوب خاصة.

وأكد عبد المجيد خلال هذا الاجتماع بأن العمل جاري بجدية لإدخال الوحدة الأولى من محطة أوباري على الشبكة العامة مع نهاية الأسبوع، مما سيساهم في استقرار الشبكة بالمنطقة الجنوبية في الفترة الحالية، وسيتوالى دخول باقي الوحدات على أمل دخولها بالكامل قبل حلول فصل الشتاء، مما سيترتب عليه توفير الفائض الذي كان مخصصا للجنوب بالشبكة العامة.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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