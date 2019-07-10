وزارة المواصلات: الحافلات العامة ستدخل التشغيل في شهر 8 بأربع مسارات

بحث وزير المواصلات “ميلاد معتوق” مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة السهم للنقل العام المساهمة وهي تعمل بمشاركة مع شركة الاستثمار الوطني .

وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة مشروع توريد وتشغيل حافلات ركاب للعمل في خطوط موزعة لتغطية احتياجات المواطنين داخل مدينة طرابلس .

واعلنت الصفحة الرسمية للوزارة بأن الحافلات سنبدأ اعتبارًا من نهاية الشهر، وستدخل الحافلات التشغيل في شهر أغسطس بأربع مسارات كمرحلة أولى تليها مسارات أخرى لاحقا، وأن الشركة تهدف للعمل في مدن أخرى بخلاف مدينة طرابلس بتوفر الظروف اللازمة لذلك.

ونقلت الوزارة عبر صفحتها تصريح مندوبي الشركة بقرب الإنتهاء من الترتيبات اللازمة للتشغيل من بين ذلك إعداد مقر الإيواء وتوزيع محطات الوقوف. $

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