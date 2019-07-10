الحبري يبحث مع وليامز عددا من الملفات الاقتصادية والمالية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، اليوم، اجتماعا مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، ستيفاني ويليامز، حيث بحث الطرفان عددا من الملفات، من بينها نقص السيولة، وسعر الصرف، والتضخم، إضافة إلى ملف الأموال التالفة.

كما تطرق الاجتماع الذي حضره المستشار الاقتصادي للبعثة، وعدد من الخبراء، إلى أهمية المراجعة الدولية التي أكد الحبري استعداد المصرف لإجرائها؛ بالإضافة إلى استعراض مسيرة التعاون بين المصرف والبعثة الأممية في المرحلة الماضية، ومراجعة المراسلات المتبادلة، خاصة ما تعلق منها بإقفال المنظومة المصرفية عن المنطقة الشرقية بالكامل، من طرف مركزي طرابلس.

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