محاسبة البيضاء تدين التطاول على رئيسها بعد تصريحاته الأخيرة

دان ديوان المحاسبة بالبيضاء، ما وصفه بالتطاول على رئيس الديوان، بعد تصريحاته بشأن عدم التعامل مع الشركات التركية، بعد تبين قيامها بجلب الأسلحة والذخائر والخبراء لمحاربة الجيش الليبي، وتدمير البلاد.

وقال الديوان في بيان له حول ما اعتبرها حربا إعلامية شرسة على رئيس الديوان من قبل صفحات التواصل الاجتماعي الوهمية الإخوانية والمجهولة الهوية، قال إنهم يتصدون وبكل قوة لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة الوطن أو المال العام، ولن يثنيهم ما ينشر من أكاذيب وإساءة لإحباط المجهودات التي تبذل في سبيل النيل من المواطن ومقداراته.

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