التقى رئيس المجلس المجلس الاستشاري “خالد المشري” رفقة وفد من أعضاء المجلس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وزير الخارجية الماليزي “سيف الدين عبدالله” ونائب وزير الدفاع الماليزي وعضو البرلمان “محمد جوهري بن بهاروم” ووكيل شمال أفريقيا والشرق الأوسط السيدة “يسرى عزينزام”، وذلك في إطار جولة رسمية يعقدها رئيس المجلس لعدد من الدول لحشد الدعم لحكومة الوفاق الوطني ضد العدوان الذي تتعرض له العاصمة.

