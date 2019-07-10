دون تحديد عددها.. شركة الكهرباء: ساعات طرح الأحمال في طرابلس ستكون طويلة

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها بأن ساعات طرح الاحمال اليوم الاربعاء ستكون طويلة في طرابلس دون أن تحدد ساعات طرح لاحمال .

الشركة العامة للكهرباء أرجعت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه طرح الاحمال لفترات طويلة إلى لارتفاع درجات الحرارة التى فاقت 43 درجة ، وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية ، ووجود بعض المشاكل الفنية في بعض محطات التوليد ، وخاصة محطة الزاوية للدورة المزدوجة .

وإعتذرت الشركة في ختام بيانها عن طرح الأحمال لساعات طويلة ، مطالبةً كافة شرائح المستهلكين التقليل في استهلاك الطاقة الكهربائية .

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