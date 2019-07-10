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دون تحديد عددها.. شركة الكهرباء: ساعات طرح الأحمال في طرابلس ستكون طويلة

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها بأن ساعات طرح الاحمال اليوم الاربعاء ستكون طويلة في طرابلس دون أن تحدد ساعات طرح لاحمال .

الشركة العامة للكهرباء أرجعت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه طرح الاحمال لفترات طويلة إلى لارتفاع درجات الحرارة التى فاقت 43 درجة ، وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية ، ووجود بعض المشاكل الفنية في بعض محطات التوليد ، وخاصة محطة الزاوية للدورة المزدوجة .

وإعتذرت الشركة في ختام بيانها عن طرح الأحمال لساعات طويلة ، مطالبةً كافة شرائح المستهلكين التقليل في استهلاك الطاقة الكهربائية .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لعنه الله عليكم يامتايز وتطليوا ترشيد استهلاك الطاقه كل 12ساعه يجى ساعه بس هو اصلا وين الضى حتى نرشد الطاقه ولماذا طرابلس فقط أيها الهمج البربر لأنها محتله ومسلوبه الاراده من قبل مليشيات اجراميه لاهم لها سوى السرقه والاعتمادات الوهميه على أهالى طرابلس تحرير مدينتهم الاسيره من قبل المحتلين البدو الآتين من خارج طرابلس حتى يرفع الظلم عليها مع قطع ألمياه عليها وتكدس القمامه وطوابير البزنين وانعدام السبوبه أنه التطهير العرقي والاباده الجماعيه 2مليون نسمه سكان ابعاصمه

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