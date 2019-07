«الحبري» يبناقش مع «ويليامز» الإصلاحات النقدية

التقى محافظ ليبيا المركزي علي الحبري، الأربعاء، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، بصحبة وفد من البعثة بمقر المصرف بمدينة بنغازي.

وأكد محافظ ليبيا المركزي استعداد المصرف لاستقبال فريق المراجعة الدولية، والتعامل معه إلى أبعد مدى ممكن، مستعرضاً مسيرة التعاون بين المصرف والبعثة في المرحلة الماضية في كيفية مراجعة المراسلات المتبادلة خاصة فيما يتعلق منها بإقفال المنظومة المصرفية عن المنطقة الشرقية بالكامل.

الحبري تطرق خلال اللقاء إلى الاصلاحات النقدية التي جرت في الآونة الأخيرة، مبديًا تأييده لها كونها نوعا من العدالة في توزيع النقد الأجنبي دون تحيز لأي منطقة، وفق للسعر المدعومة لرسم العملة.

وتطرق محافظ ليبيا المركزي لعدة ملفات وقضايا من بينها ملف عدم تسوية معاملات المقاصة للصكوك الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي/ البيضاء والتي لاتزال معلقة دون سبب منطقي أو فني.

