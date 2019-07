وافق رئيس ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب، الدكتور عمر عبدربه صالح، بناءّ على ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود بمحضرها على إجراءات تعاقد جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعية لتوريد وتركيب المعدات الكهروميكانيكية باستكمال تنفيذ مشروع القاطع (ج) وغرفة تخفيف الضغط رقم (5) بمنظومة بنغازي الفرعية

واشترط الديوان لنفاذ المصادقة مراعاة الأتي، التقيد بالتوصيات الواردة في تقرير الزيارة الميدانية لمشروع استكمال منظومة تزويد مدينة بنغازي بمياه النهر الصناعي غرفة صمامات التحكم رقم (5) والمتمثلة في أن يلتزم جهاز مشروعات الإسكان والمرافق بمراجعة تصاميم خط الأنابيب وغرف صمامات العزل بالكامل واعدد الرسومات الإنشائية النهائية على أن يتم إعداد قوائم بالمواد والقطع المطلوب توريدها وفق التصاميم المعدلة بالتنسيق مع الشركة العامة للبناء والتشييد .

The post ديوان المحاسبة يوافق على إجراءات تعاقد جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية