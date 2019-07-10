“ضربات قوية” للجيش الوطني ضد “عصابات تشادية” بمرزق

218TV|خاص

نقل موقع “العين الإخبارية” إن مهمتين عسكريتين جويتين نفذهما الجيش الوطني قد استهدفتا تجمعات مسلحة لعناصر من المعارضة التشادية بمدينة مرزق جنوب ليبيا خلال الساعات القليلة الماضية، فيما نسب الموقع الإخباري لمسؤول الإعلام في اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني المنذر خرطوش القول إن الضربات الجوية المركزة استهدفت عناصر مليشيات تشادية مسلحة في خلف الغواط والمشروع في مرزق.

ووفقا للخرطوش فإن الضربة الأخرى استهدفت رتلا مسلحا للعناصر التشادية، في طريق مدينة قطرون الصحراوي الخلفي المؤدي إلى تراغن ومن ثم للغرب إلى مرزق، بعد نحو يومين من تكاتف أبناء مرزق ضد “مرتزقة المعارضة التشادية”، وذلك بعد نحو أسبوع من تعرض المدينة ذاتها لهجوم من الإرهابي أبوبكر السوقي التابعة لما يعرف بـ”قوات حماية الجنوب” مدعومة بعناصر وسيارات من المرتزقة التشاديين، في محاولة للدخول إلى المدينة، وفق تقرير لموقع “العين الإخبارية” نُشِر اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني قد بدأت مطلع شهر أبريل الماضي عملية عسكرية باتجاه العاصمة طرابلس لتحريرها من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وقد حققت قوات الجيش الوطني عمليات تقدم عدة، وعلى محاور عسكرية مختلفة، وسط تأكيدات قيادات عسكرية أن التأني في الاقتحام يأتي حفاظا على أرواح المدنيين، علما أن طرابلس يقطنها نحو مليوني شخص.

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