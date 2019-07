أقدمت المليشيات الإرهابية على نقل “100” مهاجر غير شرعي من مركز إيواء تاجوراء إلى منطقة بوسليم سيرًا على الأقدام .

وكان مركز إيواء تاجوراء قد تعرض للقصف، وأسفر عن مقتل 53 قتيل، بينهم 6 أطفال، ونحو 130 مصاب.

