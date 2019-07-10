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الشايبي يتفقد سير الامتحانات بمناطق في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس وأعضاء الغرفة الأمنية النواحي الأربع المكلفة من القيادة العامة للجيش الوطني بزيارة تفقدية صباح اليوم لبعض المدارس بمنطقة قصر بن غشير وسوق الخميس امسيحل، وذلك للاطلاع على سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي بمرحلتي الإعدادي والثانوي.

وقال رئيس الغرفة الامنية العميد عبد الناصر الشايبي في تصريح لـ218، إن الامتحانات تسير  بشكل طبيعي وبدون أي مشاكل خصوصا بعد تأمين القوات المسلحة لمناطق سبيعة وسوق الخميس وقصر بن غشير وسيدي السايح وعودة الحياة إلى طبيعتها فيها.

الجدير بالذكر أن مراقبة التعليم ببلديات النواحي الأربع التابعة لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة أجرت الامتحانات لأكثر من 2670 طالبا وطالبة في مراحل النقل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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