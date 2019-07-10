انفجار محول رئيسي يعمق معاناة أهالي درج

تعيش منطقة درج ظروفا صعبة جراء انقطاع الكهرباء منذ أكثر من 15 يوما مع درجة حرارة تجاوزت الـ40 درجة مئوية.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، انفجرت إحدى المحولات الرئيسة المغذية لأحد الشوارع المهمة بالمدينة لتعيش مأساة أخرى.

وتضرر أصحاب المحال التجارية كثيراً من هذا الانقطاع الطويل للكهرباء وانفجار المحول، فبضاعتهم تلفت وأصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب توقف التبريد.

وحتى الموتى تضرروا من الأوضاع في درج، حيث إن ثلاجة حفظ الموتى لا تعمل وفي حالة حدوث وفيات يتم نقل الجثامين إلى مدينة غدامس التي تبعد حوالي 100 كيلو متر، في المقابل لم تلقَ مناشدات الأهالي أذانا صاغية.

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