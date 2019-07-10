بنغازي.. اجتماع يبحث عمل القطاع الصحي الخاص

عقد مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة اجتماعا موسعا مع مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي وعدد من مسؤولي الأقسام والمكاتب بالإدارة، لبحث عمل القطاع الخاص في مدينة بنغازي.

وناقش الاجتماع آليات تنظيم إجراءات منح أذونات المزاولة للمصحات الإيوائية الخاصة وبعض العيادات والصيدليات بالمدينة والاشتراطات الصحية والقانونية.

وأكد مدير إدارة القطاع مناقشة تقييم جودة الأداء وتوفر الاشتراطات الصحية المنظمة لعمل القطاع ومتابعة الإجراءات الإدارية والوقوف على مدى جاهزية هذه المصحات من ناحية المباني والأجهزة والمعدات الطبية والأطقم الطبية والطبية المساعدة ومدى مطابقتها لمعايير الجودة ومنح التراخيص المنظمة للعمل.

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