اخبار ليبيا الان

بنغازي.. اجتماع يبحث عمل القطاع الصحي الخاص

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة اجتماعا موسعا مع مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي وعدد من مسؤولي الأقسام والمكاتب بالإدارة، لبحث عمل القطاع الخاص في مدينة بنغازي.

وناقش الاجتماع آليات تنظيم إجراءات منح أذونات المزاولة للمصحات الإيوائية الخاصة وبعض العيادات والصيدليات بالمدينة والاشتراطات الصحية والقانونية.

وأكد مدير إدارة القطاع مناقشة تقييم جودة الأداء وتوفر الاشتراطات الصحية المنظمة لعمل القطاع ومتابعة الإجراءات الإدارية والوقوف على مدى جاهزية هذه المصحات من ناحية المباني والأجهزة والمعدات الطبية والأطقم الطبية والطبية المساعدة ومدى مطابقتها لمعايير الجودة ومنح التراخيص المنظمة للعمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك