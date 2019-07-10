ويليامز.. جولة في الشرق لتأكيد دور البعثة

تُواصل نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفانى ويليامز جولتها في عدد من مدن الشرق الليبي، وفي مدينة المرج التقت رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبد الرازق الناظوري، لمناقشة تعزيز دور البعثة الأممية بليبيا وآليات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب إضافة إلى أوضاع السجون وأسرى الحرب والعمل على مبدأ صيانة حقوق الإنسان.

وانطلقت ويليامز بعدها إلى بنغازي حيث التقت بمقر البعثة ناشطين من نازحي تاورغاء المقيمين في اجدابيا وبنغازي، وتم خلال اللقاء استعراض المشاكل والتحديات التي تواجه النازحين خاصة النساء والأطفال في مجالي الصحة والتعليم، علاوة على إيجاد فرص عمل للنازحين.

وفي ظل اتهامات أطراف ليبية للبعثة الأممية بضعف دورها لإنهاء الأزمة الليبية لم تتوقف جولة ستيفاني وهي تجوب البلاد شرقا وغربا، ملتقية مختلف الشرائح والمكونات، في تحرك ربما يعتبره البعض لا يسمن ولا يغني من جوع.

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