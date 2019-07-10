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الشويهدي: النواب في طرابلس لن يشاركوا في إجتماع القاهرة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – أكد العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي رفض النواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس للمبادرة المصرية لأنها تفتقد رؤية واضحة لحل الأزمة حسب قوله.

الشويهدي قال في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن نواب طرابلس سيفتحون باب التواصل مع مصر ضمن أهداف واضحة تساهم في وقف الحرب على طرابلس وعودة العناصر التي وصفها بـ”الغازية” (القوات المسلحة الليبية) من حيث أتت ومعاقبتها ومن دعمها وفق القانون الإنساني والدولي.

وأضاف الشويهدي أن ما سينتج من هذه المبادرة أو الجلسة لا يمثل إلا الحاضرين وليس المجتمعون في طرابلس، مبيناً أن النواب الحاضرين لجلستهم أمس الثلاثاء في طرابلس اتفقوا على تسمية 14 لجنة وبدء تسجيلها وإعطاء فرصة للنواب الذين لم يتمكنوا من الحضور للتسجيل في هذه اللجان، موضحاً أن وظيفتها مراقبة كل الوزارت بالدولة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • خسئت يا شويهدي ،
    أنت تعرف بأن كلامك هذا لا يعد شيئا ، مجرد نباح ،
    سيقوم البرلمان الليبي المنتخب من أبناء ليبيا بالكامل بوضع حلولا سريعة وقوية وصارمة مع الشعوب العربية والعالمية إلى تطبيق إرادة الشعب الليبي والعمل بقرار مجلسه الذي صدر بفك هذه المليشيات وتسليم أسلحتها بلا قيد ولا شروط
    لأنهم ليسوا بشيء سوى عصابات ومليشيات إجرامية ، تقتل أبناء الجيش الليبي الحر المكلف من مجلس النواب والذي يعمل بإرادة الشعب في إزالة هذه المليشيات ، والتي كان عليها أن تطبق ما أراده شعبها من خلال أنتخاباته ودستوره ،
    لكنها قاومت وقتلت وسيطرت على بقع معدودة ومحدودة وسيطرت على أموال البلاد واستخدمت ذلك في تغطية الإعلام والتلبيس وشراء الذمم وابتزاز الحكومات ،
    يظنون أنهم سينجحون ، لكن في الحقيقة أنهم خسروا دينهم ودنياهم ، وسيعمل البرلمان الليبي والجيش الليبي معا دبلوماسيا سياسيا وعسكريا على قتال هؤلاء المليشيات ومن يساندهم بالقرارات والإعلام والكتابة واتخاذ المواقف وتقديمهم للعدالة ليلقوا جزائهم والذي سيكون الإعدام أو السجن المؤبد أو التعزير بأي أنواع العقوبات بحسب اللوائح والمواد القانونية ذلك ليعلم الجميع أن الظلم ولو طال واستفحل فلابد له من يوم ليضمحل فيه كما كان من قبل ، واستعدوا لأيامكم السود وعدوا لآخرتكم وتزودوا لها فإن نهايتكم فاح ريحها.

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