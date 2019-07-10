الشويهدي: النواب في طرابلس لن يشاركوا في إجتماع القاهرة

ليبيا – أكد العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي رفض النواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس للمبادرة المصرية لأنها تفتقد رؤية واضحة لحل الأزمة حسب قوله.

الشويهدي قال في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن نواب طرابلس سيفتحون باب التواصل مع مصر ضمن أهداف واضحة تساهم في وقف الحرب على طرابلس وعودة العناصر التي وصفها بـ”الغازية” (القوات المسلحة الليبية) من حيث أتت ومعاقبتها ومن دعمها وفق القانون الإنساني والدولي.

وأضاف الشويهدي أن ما سينتج من هذه المبادرة أو الجلسة لا يمثل إلا الحاضرين وليس المجتمعون في طرابلس، مبيناً أن النواب الحاضرين لجلستهم أمس الثلاثاء في طرابلس اتفقوا على تسمية 14 لجنة وبدء تسجيلها وإعطاء فرصة للنواب الذين لم يتمكنوا من الحضور للتسجيل في هذه اللجان، موضحاً أن وظيفتها مراقبة كل الوزارت بالدولة.

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