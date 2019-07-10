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الإخوان المسلمين: المبادرة المصرية تهدف لضمان مشروع الثورة المضادة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – أعتبرت عضو  مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نجاة شرف الدين رئيسة الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن الطلب المصري للاجتماع وعقد جلسة لمجلس النواب هناك يعني اعتراف القاهرة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس وأن برلمان طبرق أصبح مشلولا.

شرف الدين أوضحت في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن عقد أي برلمان لجلساته خارج حدود بلاده أمر عجيب فهو له لوائح تنظم عمله وبإمكانه أن يعقد جلساته في أي مكان في ليبيا حسب اللائحة،مشيرة إلى أن طلب انعقاد المجلس خارج البلاد يعدّ تعديا على سيادة الدولة الليبية.

وأضافت أن هذه المبادرة هي خلق لجسم جديد للحوار والتفاوض يضمن مشروع ثورة مضادة واعترافا واضحا بأن مصر تملك زمام الأمور الليبية،متسائلة ما ذا لو وجهت هذه الدعوة دولة أخرى كتركيا فهل تقبل مصر بنتائجها؟!.

وأكدت شرف الدين سعي مجلس الدولة لأن يكون الصراع ليبياً وإبعاد أي تدخل أجنبي في شأنها وإيقاف حرب الوكالة في البلاد و”ألّا نزيد من عمق الصراع،ليكون الحل بيد الليبيين،على حد قولها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • واضح الغباوة والتخلف العقلى لمن عملت من قبل فى خيام النكاح ولا تعرف معنى الشرف فالجيش الوطنى رغم انفها يسيطر على الغالبية الساحقة لاراضى ليبيا بدعم مصرى وليبيا دولة عربية ومصر بيت العرب وجامعة الدول العربية على ارضها ومصر رئيس الاتحاد الافريقى ومصر دولة جوار لليبيا وتملك القوة العسكرية التى تمكنها من تطبيق اى حل ولا ترضى اى تدخل من دول عميلة للصهاينة تسعى للفوضى فى ليبيا للناثير على مصر والاهم ان جعجعة الخوان مصنفة ارهابية ولن بكون لها اى دور مستقبلا بعد تحرير ليبيا وان عقد مجلس النواب فى ليبيا للتشاور وبناء الثقة فقط وبعدها يعود لمقره الرسمى فى طبرق وحضور اى نواب شاركوا فى جلسات بطرابلس لا يعنى مصر فهو امر بعالجه مجلس النواب بطبرق وليس اعترفا باحد فمصر استضافة مم قبل السراق ومعتيق وحاولت جمع المؤسسة العسركرية ومنها من يحارب الجيش حاليا ومصر استضافت فتح وحماس برغم ان حماس مصنفة ارهابية فمصر بيت العرب اما تركيا فدولة استعمارية تحتل اراضى فى سوريا والعراق وتطمع فى نهب ثروة الليبيين ولكن هذا بعيد عن شنب اردوغان وعملائه من الخوان وحتى انتى كواحدة من النسوان الخرفانة ناقصات عقل ودين

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