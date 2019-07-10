مصلحة مطارات المؤقتة تحمل الوفاق والبعثة الأممية سلامة مطار بني وليد

بنغازي-العنوان

استنكرت مصلحة المطارات بالهيأة العامة للموصلات والنقل بالحكومة المؤقتة التهديد بالقصف لمطار بني وليد المدني من قبل آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابع للوفاق أسامه الجويلي.

وأكدت الهيأة أن مطار بني وليد المدني هو أحد المطارات التابعة للحكومة المؤقتة وهو منفذ جوي للرحلات الداخلية والحالات الإنسانية الطارئة مما يعد هذا التهديد من جرائم الحرب ضد المدنيين واضطهادا لحقوق الإنسان وتدمير لمؤسسات الدولة.

وحملت الهيأة حكومة الوفاق غير الدستورية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا المسؤولية الكاملة على سلامة المرافق المدنية وسلامة المواطنين الآمنين بمطار بني وليد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية