إزالة متفجرات من منطقة عين زارة

قــــام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، اليوم الأربعاء، بإزالة قذيفة مدفعية وصاروخ اس بي جئ وصاروخ طيران من داخل منطقة عين زارة.

وأوضحت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن هذه المتفجرات كانت تهدد حياة المواطنين في الأحياء السكنية.

وحذرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من الاقتراب من أي جسم غريب والإبلاغ عنه عبر الأرقام التالية:

021-4775557

021-4773802

021-4779906

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