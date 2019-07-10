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مجلس الدولة: ما تتعرض له طرابلس هو إنقلاب عسكري

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – عقد رؤساء اللجان بمجلس الدولة الاستشاري وهم أعضاء بالمؤتمر العام منذ عام 2012 برئاسة فوزي العقاب إجتماعاً لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية والعسكرية بالبلاد.

رؤساء اللجان أكدوا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري على ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل داخلياً لتمتين الجبهة الوطنية ودعم قوات حكومة الوفاق والقوات المساندة لها لبيان حقيقة أن ما تتعرض له العاصمة من مطلع شهر أبريل السابق هو “انقلاب عسكري” تحول لعدوان خارجي على سيادة الدولة.

جانب من اجتماع رؤساء لجان المجلس الاستشاري

وأكد المجتمعون على ضعف دور بعثة الأمم المتحدة وتجاهلها للإنتهاكات التي زعموا بأن من وصفوهم  بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) تقوم بها على العاصمة والتي ترتقي لجرائم حرب، على حد تعبيرهم.

وناقش الإجتماع استعراض خلاصة التقرير الذي أعده مكتب النائب الثاني عن أداء اللجان خلال الفترة الماضية والملاحظات التي ترد من الاعضاء بشأن أهمية مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس وخاصة ما يتعلق بعدد اللجان وتحديد مهامها بما يواكب المرحلة الحالية والتي يسعى فيها المجلس إلى دعم الجهود التي تبذل للخروج من الوضع الراهن وإنهاء الانقسام السياسي والوصول للمرحلة الدائمة من خلال تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لترسيخ أسس الدولة المدنية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ane mowatin libi min hagi insamikom mazlis eshimoli lidawla ilmasool a’le nashir a’dwa eshimoli ili dorbit isirjo we ane na’ref masdarha
    ao rahmit elkolimi masdarha ila il makhbol ili hat elmishri raiskom ya emta’een eshimoli

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  • واضح ان مخكم مقلوب فانتم من انقلبتم على السلطة ورفضتم تسليم السلطة بعد هزيمتكم فى مجلس النواب واستخدمتم المليشيات لحرق المطار والاستمرار فى السلطة بخطف القضاة واجبارهم على اصدار احكام قضائية بالقوة اما الجيش الوطنى فمكلف من نواب الشعب بتحرير العاصمة من المليشيات الارهابية ومن الخونة والعملاء سراق المال العام المرفوضين شعبيا والمفروضين من الناتو لتدمير ليبيا ونهب ثرواتها اما انتم شركاء فى الارهاب ومتخلفون عقليا

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  • ما تتعرض له طرابلس هو انقلاب عسكري ، أما باقي ليبيا فهو ليس انقلاب عسكري ! هل هناك هراء بعد هذا الهراء؟ لما كان الجيش يزحف على المليشيات الأخرى بين دواعش وتنظيم القاعدة وانصار الشريعة وغيرهم ، كان من الممكن أن تصلوا إلى اتفاق مع قائد الجيش لكن لما نجح في أولئك وجاء الدور على مليشيات طرابلس اختلفت أحكامك وصار فك التشكيلات المسلحة في طرابلس ما هو الا انقلاب؟
    إن وصف محاربة المليشيات ومكافحتها بالتعدي على سيادة الدولة عندكم وصف حقيقي ، لأنه تعد على أسيادكم الذين تقدمون لهم القرابين وتتمسحون بهم ليرضوا عنكم ، فهي سيادة في نظركم لكنها عليكم وحدكم ، أما نحن فهؤلاء عندنا مليشيات ليست لهم أي حقوق فضلا عن السيادة التي يمارسونها عليك أنت وأضرابك ، فليستعد أصحاب السيادة وكلابهم معهم لأحد ثلاث ، إما القتل والتجييف أو السجن والتعليق أو الطرد والتهجير

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