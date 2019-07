السراج يبحث سير العملية التعليمية في غريان

اجتمع صباح اليوم الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج مع وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التعليم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن وكيل الوزارة أطلع السراج على سير العملية التعليمة في كافة المناطق وخاصة في مدينة غريان التي تعرضت عدد من مؤسساتها التعليمية للقصف.

وأعطى السراج تعليماته بتوفير الاحتياجات والقيام بعمليات الصيانة العاجلة للمرافق التعليمية بمدينة غريان.

وبحث السراج الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم لمعالجة كافة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بصفة عامة وعملية التنسيق بين أجهزة الوزارة والمؤسسات التعليمية في كافة البلديات.

