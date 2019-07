لارتفاع درجات الحرارة.. العامة للكهرباء تعتذر عن طرح الأحمال لساعات طويلة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، ووجود بعض المشاكل الفنية في بعض محطات التوليد، وخاصة محطة الزاوية للدورة المزدوجة نظرا لارتفاع درجات الحرارة التي فاقت 43 درجة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأعربت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” عن اعتذارها عن طرح الأحمال لساعات طويلة وتهيب بكافة شرائح المستهلكين التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية.

