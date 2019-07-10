ليبيون يستبشرون بـ”طوابير السيارات”

لم يعد منظر طوابير السيارات على أطراف الشوارع أمرا عجيبا بالنسبة للمواطنين بل أصبحوا يستبشرون بهكذا صورة كونها تنبئ عن وجود البنزين الذي ينقطع لشهور طويلة عن بعض المحطات بسبب الاضطرابات التي تشتعل فتيلتها بين تارة وأخرى.

واحتفت غدامس اليوم بوصول البنزين إلى محطتها الوحيدة بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة شهور وخصوصا بعد الأحداث الأخيرة منذ شهر مارس الماضي.

وأجبر طول انقطاع البنزين أهالي المنطقة على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار غير منطقية وصل فيها سعر جالون سعة 20 لترا إلى أكثر من 40 دينارا في الوقت الذي تواجه البلاد بالأساس أزمة حقيقية جراء شح السيولة.

وفتح وصول الوقود باب الأمل لدى الأهالي بوجود الصهاريج بصفة دورية ومتابعة الموضوع بصورة عاجلة لكي يتم القضاء نهائيا على هذه المعضلة التي أرهقت المواطنين.

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