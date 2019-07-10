“التجاري” يفوز بجائزة أفضل مصرف بـ2019

حاز المصرف التجاري الوطني على جائزة أفضل مصرف ليبي للعام 2019 التي منحها له الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت.

ومنح الاتحاد الدولي، المصرف التجاري الوطني الجائزة كونه أفضل المصارف الليبية من حيث اسثمار رأس المال البشري.

وجاء التكريم وسط حضور كبير من مسؤولي المصارف العربية ومديري المصارف المستثمرة في المنطقة، وتسلم الجائزة مدير عام المصرف الصديق خنفر.

وكان “التجاري الوطني” قد دشن فرعا جديدا له في مدينة زوارة في يناير الماضي، الخطوة التي تلاها افتتاح عدد من الفروع الجديدة في إطار خطة التوسع والانتشار للمصرف في المدن الليبية.

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