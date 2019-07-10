هيئة الرقابة الإدارية تطلع على سير عمل فرعها في بنغازي

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، عبدالسلام الحاسي، اليوم في مدينة البيضاء، مع مدير فرع الهيئة في بنغازي، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة.

ووفق الهيئة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بفرع الهيئة ببنغازي، وآلية سير العمل بالإدارات، ومتابعة الجهات الخدمية بمدينة بنغازي، والمشاكل التي تعترض الموظفين والأعضاء بالفرع.

حيث شدد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة الجهات الخدمية في بنغازي، حتى تتم معالجة المشاكل التي تعترض المواطن، وإلزام الجهات العامة بوضع حلول لها.

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