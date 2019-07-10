صحة المؤقتة تتفقد مستشفى الشهيد امحمد المقريف بأجدابيا

أجرت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، زيارة تفقدية إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف باجدابيا، للاطلاع على سير الخدمات الصحية بالمستشفى، واحتياجاته.

وخلال الزيارة التقى مدير إدارة التفتيش مع مدير عام المستشفى، وعدد من رؤساء الأقسام، حيث تم التباحث حول آلية تطوير جودة الأداء، وفقا لاستراتيجية الوزارة خلال العام الحالي.

كما تفقدت إدارة التفتيش، مخازن الأدوية، وعددا من الأقسام، وغرف الإسعاف والطوارئ، للوقوف على المشاكل التي يواجهها المستشفى، والتي سيتم إحالة تقارير بشأنها إلى وزير الصحة.

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