التقى رئيس مجلس النوّاب، المُستشار “عقيلة صالح” في مقر إقامته بمدينة القبة وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “فوزي عبدالرحيم بومريز” وذلك للاطمئنان على سير عمل إجراء امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في كافة المناطق التعليمية التابعة للوزارة .

وأكد وزير التعليم لعقيلة صالح، على حرص وزارة التعليم على إنجاز هذا الاستحقاق الوطني على أكمل وجه .

