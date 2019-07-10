معيتيق يبحث الوضع العام للنازحين من مناطق الاشتباكات

عقد النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق “، اليوم الأربعاء اجتماع مع ممثلي الوزارات الخدمية “الصحة، الاقتصاد والصناعة، الحكم المحلي، المواصلات’، والشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء خصص لمناقشة المواضيع التي تلامس الحياة اليومية للموطن، والوضع العام للنازحين من مناطق الاشتباكات، والجهد الذي قامت به وزارة الحكم المحلي في هذا الشأن.

واستعرض وزير الحكم المحلي الخطوات المتخذة لاستكمال برنامج الانتخابات للبلديات المستهدفة بداية الشهر القادم.

كما ناقش المجتمعون برنامج الاقراض، وتم الاتفاق على تكليف وزارة الاقتصاد لتقديم برنامج متكامل للموضوع، وعرضه في الاجتماع القادم لإقراره.

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