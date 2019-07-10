تنظيم ورشة تدريبية حول جودة الرعاية الصحية الأولية بالبيضاء

نظمت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، أمس، ورشة تدريبية في مقر مركز التدريب بديوان الوزارة بالبيضاء، تحت شعار، جودة الرعاية الصحية الأولية، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، والمختصين، والمهتمين.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، محمد الجبالي، إن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تؤكد دعمها الكامل لتطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية، والتنمية الإدارية والمكانية، من خلال الدورات التدريبية، وتعزيز منظومة العمل المشترك، مشددا على أهمية تطوير الرعاية الصحية، وتقريب الخدمة إلى المواطن.

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