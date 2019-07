أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية، بدء تدفق المياه إلى شبكة العاصمة طرابلس.

وأوضحت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن معدلات التدفق ستزداد تدريجياً لتصل إلى كافة المناطق والمدن، وستصل إلى المناطق تباعاً على حسب ارتفاع المنطقة وانخفاضها.

The post العامة للموارد المائية: بدء تدفق المياه إلى شبكة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية