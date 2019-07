أمن الجفارة يوجه بتفعيل عمل الأجهزة لضبط الأمن

اجتمع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف صباح اليوم الأربعاء بمركز شرطة الكريمية، بمنتسبي مركز شرطة السواني والكريمية ووحدة المعلومات السواني ووحدة المرور وبحضور المساعد للشؤون الأمنية والعامة، ورئيس نيابة السواني, ومندوب عن الاستخبارات العسكرية ورئيس مكتب الدعم المركزي السوانى .

وتم خلال الاجتماع إصدار التعليمات إلى الجهات المذكورة بتفعيل المراكز والوحدات خلال الأربعة والعشرين ساعة، وتكليف جميع رؤساء الآقسام بالمديرية بمباشرة أعمالهم بمنطقة السواني والكريمية من أجل متابعة منتسبي رجال الأمن والشرطة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

