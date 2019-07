مركز المعلومات والتوثيق يؤكد تفعيل 7000 خط هاتفي للطلبة الراسبين في الثانوية

أكد مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفعيل قرابة (7000)خط هاتفي للطلبة المعيدين (الراسبين) للسنة الفائتة بمرحلة الشهادة الثانوية وذلك ضمن باقة “مدار المستقبل” التي خصصتها شركة المدار الجديد للاتصالات لطلبة الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري 2018-2019م .

وأوضح المركز بأن الخطوط تم تفعيلها بنفس الميزات الجديدة المخصصة للعام 2019، مجدداً تمنياته لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح .

