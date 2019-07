بلدي سرت يبحث ترتيبات انطلاق بطولة ” ليبيا وطننا والرياضة تحضننا”

بحث عضو المجلس البلدي لبلدية سرت، صالح عيادة، اليوم الأربعاء، مع رئيس اللجنة العليا لبطولة شباب الوسطى لكرة القدم المصغرة الهادى اسويطى ورئيس اللجنة الفنية للبطولة الجارح عمران الإجراءات والترتيبات لانطلاق البطولة التي تنطلق غدا تحت شعار( ليبيا وطننا والرياضة تحضننا) بمشاركة فرق من سرت ومصراتة واجدابيا والجفرة وابوقرين والبريقة برعاية بلدية سرت ومجلس الرياضة وجامعة سرت

وأكد عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة خلال اللقاء استعداد البلدية لتقديم الدعم والمساعدة لإنجاح البطولة التي تأتى في إطار لم الشمل وتلاقى شباب المنطقة الوسطى للتعارف والتآخي والتآلف في مد جسور التواصل وربط أواصر الأخوة

وأوضح أن بلدية سرت قدمت للجنة جوائز الترتيب الأول للبطولة وكأس البطولة وشهادات الشكر والقلايد

ومن المقرر أن تجرى قرعة البطولة غدا الخميس الساعة 12 ظهرا بجامعة سرت وتنطلق المنافسات عشية غد الخميس بملعبي الزعفران والرياضية سرت يومي الخميس والجمعة بأشراف لجنة تحكيم البطولة.

