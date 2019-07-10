وقف طلبات الجوازات بالمنطقة الشرقية

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشوؤن الأجانب في المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء توقف استلام طلبات جوازات السفر.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بمصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية في بيان أن وقف استلام طلبات الجوازات جاء بسبب الأعطال في منظومة التصوير ونفاد خام جواز السفر بقسم الطابعة.

وبلغ عدد معاملات المواطنين المكدسة في المنطقة الشرقية والذين قام أصحابها بالتصوير وينتظرون طباعة جوازاتهم أكثر من 48 ألف معاملة.

وكانت مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية أعلنت أن العدد المتراكم للجوازات ستتم طباعتها في مدينة طرابلس.

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