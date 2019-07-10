وزير سابق ينتقد انتهاك فرنسا قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أعرب وزير الثقافة والمجتمع المدني بحكومة علي زيدان السابقة، الحبيب الأمين، عن انتقاده انتهاك فرنسا قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بعد اتهامها بتوريد الصواريخ إلى الجيش، قائلا: “لا تستدعوا سفيرا ولا تطلبوا توضيحا من فرنسا فالأمر واضح”.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية اعترفت اليوم الأربعاء أن صواريخ “جافلين” التي عثر عليها في ليبيا كان من المفترض أن تستخدمها وحدة فرنسية لمكافحة الإرهاب في ليبيا.

وأوضح الجيش الفرنسي، أن الحكومة الفرنسية كانت قد اشترت صواريخ جافلين التي عثر عليها في قاعدة للمقاتلين في ليبيا من الولايات المتحدة لكن لم يكن الهدف هو بيعها أو نقلها إلى أي طرف في الصراع الليبي، بحسب رويترز.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الهدف من الصواريخ كان “الحماية الذاتية لوحدة عسكرية فرنسية أُرسلت للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب”.

وأفاد البيان، بأن ” الأسلحة كانت معطوبة وغير صالحة للاستعمال وكانت مخزنة بشكل مؤقت في مستودع تمهيدا لتدميرها”.

يشار إلى أن صحيفة نيويورك تايمز قالت في وقت سابق إنه تم العثور على أربعة صواريخ مضادة للدبابات من طراز جافلين الشهر الماضي خلال مداهمة لمعسكر مقاتلين في بلدة غريان في الجبال جنوبي طرابلس.

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