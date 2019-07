الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري

– الجيش يتقدم بجميع محاور طرابلس – قوات الجيش الوطني تتقدم في جميع محاور طرابلس – القوات الجوية نفذت ضربة جوية على موقع للأسلحة والذخائر والوقود في غريان – القوات الجوية التابعة للجيش الوطني جاهزة للرد على أي اعتداء في جميع أنحاء ليبيا – معركة طرابلس بالنسبة لنا أسهل من المعارك التي خاضها الجيش في بنغازي

