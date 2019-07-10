سيناتور إيطالي: ماذا تفعل الحكومة لمنع مخاطر الحرب والتدخل الأجنبي بليبيا؟

تساءل سيناتور إيطالي عن ما تفعله حكومة بلاده لمنع مخاطر الحرب والتدخل الأجنبي في ليبيا!

وفي معرض تقديمه مساءلة لوزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي بشأن الوضع في ليبيا، أضاف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي المعارض في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، أليسّاندرو ألفييري، أن “عدد الوفيات والعنف في ليبيا مستمر بالزيادة بلا هوادة”.

وتابع السيناتور المعارض “إننا نواجه حربًا تنطوي على مخاطر، ويشهد لذلك بوضوح مقال اليوم الذي نشرته صحيفة (لا ستامبا)، على أنها حرب تخوضها دول ذات سيادة بالوكالة، لمجرد مصالح ترتبط بهيمنة جيوسياسية في منطقة المتوسط”.

وأشار ألفييري إلى أنه “إزاء هذا الخبر، وأمام إرسال طائرات بدون طيار ووسائل عسكرية يحظرها الحصار المفروض من قبل الأمم المتحدة”، على ليبيا “نطالب الحكومة الإيطالية، من خلال مساءلة لوزير الخارجية، بمعرفة التدابير والمبادرات التي تنوي اتخاذها لوقف هذا التصعيد الذي يهدد بتفاقم الوضع الذي أصبح مأساوياً أصلاً”.

وخلص القيادي بالحزب الديمقراطي إلى القول إن “من غير الممكن أن يكون التخويل الذي تم في الظلام للسلطات الليبية في مجال الحرب ضد الهجرة هو الإستراتيجية الوحيدة لبلادنا تجاه ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية