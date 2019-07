المتوسط:

‏أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، أن “الجيش يواصل تقدمه في محاور القتال أمام الجماعات الإرهابية”.

‏وأكمل المسماري، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاربعاء، أن الجيش مستعد للاجتماع مع أي منظمة حقوقية”.

‏وأضاف المسماري، أن الجيش يدعم أي مبادرة لإحلال سلام حقيقي على الأرض.

