“الرئاسي” يبحث آخر مستجدات برنامج الاقتراض

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ظهر اليوم الاربعاء اجتماعاً مع ممثلي الوزارات الخدمية “الصحة، الإقتصاد والصناعة، الحكم المحلي، المواصلات، والشركة العامة للكهرباء .

وخصص الإجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء لمناقشة المواضيع التي تلامس الحياة اليومية للموطن، و الوضع العام للنازحين من مناطق الإشتباكات، والجهد الذي قامت به وزارة الحكم المحلي في هذا الشأن.

و استعرض وزير الحكم المحلي الخطوات المتخذة لإستكمال برنامج الإنتخابات للبلديات المستهدفة بداية الشهر القادم.

كما ناقش المجتمعون برنامج الاقراض وتم الاتفاق على تكليف وزارة الاقتصاد لتقديم برنامج متكامل للموضوع وعرضه في الاجتماع القادم لاقراره.

