الثني يبحث مع إدارة مشروع النهر الصناعي سبل حل مشكلة المياه جذرياً

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء برفقة نائبه لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري زيارة تفقدية لإدارة مشروع النهر الصناعي بمقره في مدينة بنغازي.

الثني أطلع خلال الزيارة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المؤقتة على أبرز احتياجات المشروع والمعوقات التي تواجه سير عمله، مناقشاً آليات حلحلة هذه المشاكل والاختناقات بما يكفل تذليل كافة الصعاب التي تواجه هذه المشروع الحيوي الذي يخدم كل الليبيين.

وقامت إدارة المشروع بإطلاع الثني على مشروع مد مدينة أمساعد بمياه النهر الصناعي عبر مدينة أجدابيا وكذلك مد مدينة المرج عبر مدينة أجدابيا بما يحل مشكلة المياه حلاً جذرياً.



وأصدر الثني تعليماته بإحالة ملفات المشروعين لمجلس الوزراء لإتخاذ القرارات اللازمة للبدأ فيهما فعلياً، مؤكداً أنه سيعمل على توفير كافة الإمكانيات وحلحلة كافة العراقيل التي تواجه إدارة المشروع لما يمثله من أهمية وسيادة للدولة الليبية.

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